Triathlon nature - Xterra Tahiti 2017 : Une 10 e édition mémorable

Samedi, ils étaient plus d’une centaine à s’être lancés sur le parcours Xterra, soit 1.5 km de natation, 30km de vélo et 10 km de course à pied à effectuer. Ce sont évidement les pros qui se sont illustrés en obtenant les premières places. C’est Sam Osborne qui a franchit la ligne d’arrivée en premier, suivi de près par Benjamin Allen puis par Christophe Betard.



Cédric Wane termine quant à lui à la 4e place. Sur le Fun Tri, organisé à Moorea toujours, ils étaient plus d’une trentaine à s’être inscrits. Sur le Run & Bike, c’est le duo Tutea Degage et Ralph Tcha qui fini en tête. Les courses annexes comme le Fun Trail et la course Kids ont attiré pas mal de monde aussi et les participants se sont montrés vraiment très satisfaits.



On peut lire sur la page facebook de l’événement plusieurs commentaires gratifiants pour l’organisation : « Bravo à toute l’équipe qui a organisé l’évènement, les spots étaient géniaux. » ou encore « la famille a participé à toutes les disciplines du Xterra 2017. RDV l’année prochaine ! »