Triathlon nature - Xterra Tahiti 2017 – Sam Osborne s’impose, Cédric Wane 4e

Parole à Christophe Betard



« Pour moi la course a été assez sympa ! En natation je n’ai pas été trop bon mais je m’en doutais un peu. A vélo, je me suis régalé, le circuit était magnifique. Je suis monté à la 3e place et puis en course à pied j’ai essayé d’assurer ma place. Il faisait vraiment très chaud. La montée du Belvédère est très exigeante, du coup j’ai déroulé dans la descente pour finir à la 3e place. »



« Aujourd’hui, j’ai atteint mon objectif, Sam et Benjamin sont intouchables pour moi vu le niveau de natation que j’ai. Etre sur le podium, c’est vraiment super et je vais repartir encore avec de belles images, de beaux souvenirs. Je ne regrette vraiment pas d’être venu. »



Parole à Cédric Wane



« On essaie forcément de finir à la meilleure place possible mais vu les calibres présents aujourd’hui (3 des top 5 mondiaux élites), honnêtement au départ, je ne pouvais espérer faire au mieux que 5e. La malchance a fait que Mauricio Mendez a eu un problème mécanique, du coup j’ai remonté d’une place. J’ai eu de la chance aussi car je n’ai pas eu de problème mécanique, j’ai fait le bon choix de pneus. J’ai fais ma course comme prévu, en limitant la casse en natation. A vélo, je creuse l’écart le plus possible, et à pied j’essaie de maintenir. Je suis content et je tiens à remercier Jean Michel Folliot mon masseur sans qui cela n’aurait pas été possible. »