Triathlon » Xterra de Rotorua » : Bilan positif pour les Tahitiens

Sur cette course, Cédric qui est pourtant un habitué des Xterra, n’a pas été au meilleur de sa forme. Les séquelles de sa maladie et son manque d’entraînement ont eu raison de lui ce qui lui vaut une dixième place dans sa catégorie.



Cédric Wane,



« « La natation s’est déroulée comme je le craignais avec mes 5 semaines d’inactivité totale: 1km de nage où j’ai l’impression d’être dans une machine-à-laver parmi les 250 autres athlètes; par accident, un autre nageur me heurte au visage et je perds mes lunettes qui se remplissent d’eau sous le coup. Je sors de l’eau 50ème et je suis conscient que j’aillais être retardé à VTT sur le 1er secteur ‘single-track’ où dépasser d’autres Vététiste est quasi impossible sur les 50cm de largeur du sentier. Au bout de 10min, le sentier s’élargit et je commence à remonter des concurrents. Les 26km de VTT se passent sans soucis particuliers pour moi et je tente de rattraper mon retard autant que je peux. Je pose le vélo 25ème et je m’attendais à juste subir les 11km à pieds car n’ayant pu courir que 3 fois les 6 semaines précédentes. Je termine 26ème au scratch. L’objectif était d’abord de terminer puis de tenter de rentrer dans le top 30. « »



Raimana Vivish, lui, termine aussi 10e dans sa catégorie, c’est comme à son habitude en natation qu’il a excellé. Herenui Baolo, lui, a terminé l’épreuve en 03:02:16 et termine 9e dans sa catégorie « Hommes 30-34 ». Sur sa page Facebook, on peut lire « trop top, je finis 9e dans ma catégorie, quelle belle surprise ! [...] Ça prouve bien que l’on n’est pas des Manchots ». Aussi, on peut noter la belle performance de Nuumoe Lintz qui termine 5e dans sa catégorie.



Nuumoe Lintz,



« « C’était une course pas trop difficile malgré le super Froid qui m’a désorienté dès le départ et aussi le monde au départ, c’est ma première compétition où je nage avec une telle quantité de compétiteur, c’était le gros cafouillage. Une semaine avant mon départ, je me blesse au niveau du genou sur une sortie à la mission, donc c’était un départ avec un handicap. Le VTT est mon point Fort, j’ai tout donné et j’ai essayé de dépasser des compétiteurs avec une douleur qui a traîné jusqu’à la fin ! Je ne pouvais pas donner de la puissance, mais j’ai fait tout ce que j’ai pu ! » »



Si nos athlètes ont voulu se mesurer aux étrangers, c’est aussi et surtout pour se préparer au Xterra Tahiti qui se déroulera à Tahiti et Moorea le 06 et 07 Mai prochain. En attendant, notre champion Cédric Wane a encore 4 semaines pour se remettre en jambe.



