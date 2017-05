Triathlon « Triathlon des entreprises » : Le Trio Samuel, Cédric et Steeven survole l’épreuve en Open !

Cette année, pour la première fois dans l’histoire du Triathlon des entreprises, c’est au stade de Arue qu’a été donné le départ ! Et comme une nouveauté n’arrive jamais seule, l’organisation des départs a, elle aussi était revue… Contrairement aux années passées, l’épreuve de départ était la course à pied et la natation est donc devenue la dernière discipline. C’est à 8h qu’a été donné le départ, avec 5km de course à pied, 15km de vélo et 500 mètres de natation.



Au final, c’est le trio « Team Aito« , composé des ténors des 3 disciplines, Samuel Aragaw, Cédric Wane et Steeven Haberstroh qui remporte la première place en 51 minutes 39 secondes.



Les réactions de la Team Aito



Samuel Aragaw– « Avant la course, ils nous ont faits un peu attendre au soleil, sur la ligne de départ… Du coup, j’avais un peu chaud ! Sinon la course s’est très bien passée, j’ai essayé de creuser l’écart dés le début et j’ai fait ma course ! »



Cédric Wane– « Samuel m’a donné une bonne avance, c’était confortable ! Après moi, mon but, c’était de garder l’avance et si possible de creuser un peu plus pour faire en sorte que notre nageur parte devant sans problème. Perso, je n’ai pas eu trop de soucis, il y a eu des moments de petit stress parce que devant moi, il y en avait qui tombaient dans le sable ce n’est pas évident de les éviter quand tu arrives à toute vitesse. On est passé 3 fois dans la rivière, dans la mer, dans le sable… C’était un peu technique pour certains.«



Steeven Haberstroth– « Je voudrais remercier Samuel et Cédric pour la large avance qu’ils m’ont donné. Moi, je suis juste venu concrétiser notre place, avec l’avance que j’avais, c’était obligé de finir premier ! Je me suis quand même donné parce qu’eux, ils se sont donnés autant que moi »



Pour la seconde et la troisième place le combat a été rude, puisque les coureurs et les vététistes des 2 équipes challengers sont arrivés au parc à vélo quasiment en même temps ! C’est finalement la « Team Specialized« avec Tama Winsy, Terii Teihotaata et Keahi Agnieray qui termine deuxième en bouclant le parcours en 54 minutes et 45 secondes. La Team « commune de Faa’a« composé de Tutea Degage, Toanui Gobrait et Vatea Natiki, complète le podium et termine cette épreuve à la 3e place en 56 minutes et 54 secondes.



Sur le Classement Entreprise, cette année, c’est la « Team Socredo » composé de Gaby Raufea, Mickael Champes et Ralph Tcha qui succède à l’équipe « Commune de Faa’a » vainqueur en entreprise l’an dernier. La « Team Socredo » a bouclé le parcours en 59 minutes et 44 secondes.



Les réactions de la Team Socredo



Michael Champes – « Il a fait super beau, les conditions étaient bonnes, mais le parcours était un peu compliqué avec la double montée puisqu’il y avait 2 boucles. Il y avait un rythme élevé avec les jeunes devant, donc on a essayé de coller pour passer le meilleur relais au cycliste qui a pris la suite.«



Gabriel Raufea-« C’était dure sur le sable, on a dû passer 3 fois et je n’avais pas de repère, je ne savais pas combien on était placé dans la course !«



Ralph Tcha- « Je remercie mes 2 collègues, ils m’ont donné une bonne avance ! Je pense qu’on était bien placé, du coup, j’ai nagé de mon mieux. Au passage, j’ai rattrapé quelques personnes et puis la surprise, c’était d’être sur la première marche du podium entreprise !«



En deuxième position sur ce classement, on retrouve une équipe du CHPF avec David Ferry, Chanstang Ludovic et Ghiscandi Xavier. La troisième marche du podium revient finalement à l’équipe du « Lycée Polyvalent du Taaone« qui termine l’épreuve en 1 heure et 24 secondes.



Au-delà de la compétition, cette rencontre a été pour certains une bonne occasion de tisser ou retisser les liens entre salariés d’une même entreprise. Cette année, l’idée d’ouvrir la prochaine édition qu’aux entreprises a été évoquée, vous avez donc jusqu’au 1er Mai prochain, soit 1 an, pour motiver vos troupes et monter vos équipes !



Retrouvez l’ensemble de l’actualité sportive du Fenua sur Sportstahiti.com.