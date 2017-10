Triathlon – Triathlon Fei Pi : Cédric Wane et Lucie Marion vainqueurs à Tiarei

Le club Fei Pi triathlon organisait dimanche matin son triathlon à Tiarei. Les conditions ont été délicates à gérer pour les concurrents, une mer forte rendant difficile le tronçon de natation. Le pro du Xterra Cédric Wane a su s’imposer face à la concurrence locale.



Sur le triathlon S (800m natation/20 km vélo/5 km course à pied), c’est Cédric Wane qui s’impose en bouclant le parcours en 1H04’24’’. Il devance Frédéric Tête en 1H06’10’’ et Pierre Marion en 1H08’33’’. Chez les femmes, c’est la cadette Lucie Marion du CNP qui s’impose en 1H23’03’’. Guenille Ruby et Aurore Desse arrivent respectivement deuxième et troisième. Sport Tahiti



Le mot de l’organisateur :



« Merci à nos généreux sponsors qui ont permis de récompenser nos nombreux athlètes et merci à tous ceux qui ont permis l’organisation de notre course : la BRAPAC, Pacific Cycles, Mac Donald’s, la commune de Tiarei et sa police municipale, la CSP 987 et ses secouristes, Arsène et ses chronos électroniques, la fédération Tahitienne de Triathlon, la famille Teamo et l’ensemble des fidèles bénévoles. »