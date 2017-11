Triathlon – Tri nature de Moorea : Cédric Wane encore premier

Le club de Moorea natation, qui veut promouvoir la discipline du « triple effort », a souhaité rendre l’événement accessible au plus grand nombre. Au programme : un championnat de Polynésie de triathlon courtes distances (XS) mais aussi un triathlon XS dédié aux non licenciés, aux scolaires, aux entreprises ou encore aux équipes.



Sur la course phare, après 400 mètres de natation, 10 km de vélo et 2.5 km de course à pied, Cédric Wane s’est imposé en 33’18’’. Pierre Marion et Thomas Loreille s’octroient respectivement la deuxième et la troisième place en bouclant le parcours en 35’12’’ et 35’59’’.



Chez les femmes, c’est la fille de Pierre Marion, Lucie qui s’impose en 42’03’’ suivie de Kiara Armour-Lazzari 44’53’’et Jeanne Le Cam 45’30’’.



En entreprise, c’est le team HTT qui s’impose en 43’52’’ tandis qu’en équipe, c’est le trio Dushan, Lewis et Raitupu qui se classe premier. Lors de ce dernier triathlon, les organisateurs ont également proposé un aquathlon, pour le plus grand plaisir des enfants. Sport Tahiti