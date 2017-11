Triathlon - Teva I Uta : Cédric Wane s’impose à Papeari

Le « Teva i uta Hybrid Triathlon » a eu lieu samedi matin. Le « Xterrien » Cédric Wane a remporté la compétition avec une avance confortable sur les autres compétiteurs. Il termine le parcours de 1,8 km de natation, 60 km de vélo et 15 km de course à pied en 2H49’.



Au départ, dans le parcours de natation, c’est le vétéran Frédéric tete qui s’est largement imposé, sortant seul de l’eau et partant pour la partie à vélo avec une grosse avance. Cédric Wane, moins expérimenté dans l’eau, a accumulé deux minutes de retard sur le vétéran et a rejoint le rivage à la troisième place.



Pendant la partie à vélo, Cédric, très à l’aise, reprends la première place et prends 6 minutes d’avance sur le vétéran. Il finira les 15 kilomètres de course à pied avec 7 minutes d’avance sur Frédéric Tete (2 heures 56 minutes). Cédric tourneur termine troisième (2 heures 59 minutes).



Chez les femmes, c’est Guenaelle Rauby qui a été la plus rapide. Elle devance Aurore Desse et Poerava Van Bastolaire. Sur le parcours L et par équipe, Arnaud Bourdelon, Arnaud Laboube et Régis Morrandeau terminent premiers. Le cadet Lilian Ferry s’impose sur le parcours S. Sport Tahiti