Triathlon – Le triathlon Gauguin c’est dimanche à Papeari

Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site de la fédération tahitienne de triathlon : wwww.tahititriathlon.pf . C’est gratuit pour la course Fun Kids (pour les licenciés). Clôtures des inscriptions pour le M et XS à 8h30. Une Fun Kids (départ 12h) se fera pour tous ceux nés entre 2006 à 2009. Les inscriptions se feront sur place de 11h15 à 11h35. Renseignements : Yasmina au 87.77.99.01 ou par mail à konatritahiti@gmail.com ou sur Facebook Il s’agit de 3 triathlons :Départ 9h00 : 1500m (natation) / 40km (vélo) / 10km (course à pied)Départ 10h00 : 500m (natation) / 10km (vélo) / 2,5 km (course à pied)Départ à 12H