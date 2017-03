Triathlon : Frédéric Tête reprend la compétition aux Etats-Unis

"Le départ de la première vague est à 6 h 45 sur une des plages de la belle presqu’île de Coronado (Californie). Je suis dans la 4ème vague (catégorie 45-49 ans). La combinaison néoprène est bien sûr de rigueur car la température de l’eau est d’environ 16° C. Les vagues partent toutes les 3 minutes, je remonte donc de nombreux nageurs des vagues précédentes, mes sensations ne sont pas très bonnes car je n’avais pas remis la combinaison depuis plusieurs mois! Malgré tout, je sors de l’eau avec le 2ème meilleur temps de natation au scratch.Je pars ensuite pour 40 Km de vélo quasiment plats, en aller-retours de 10 kilomètres. Le drafting est interdit et les arbitres sont bien présents pour contrôler que personne ne prend l’aspiration d’un autre concurrent. Je dois donc gérer mon allure par moi-même, et mon manque d’expérience dans ce domaine me joue des tours car je ne suis pas dans le bon tempo ! Je me rends compte que je perds du temps par rapport aux concurrents de la première vague que je croise. De plus, 3 ou 4 cyclistes vont me doubler à vive allure, sans que j’arrive à relancer la machine pour essayer de me redonner du rythme ! A la fin du vélo, j’ai accumulé du retard par rapport aux meilleurs de la première vague, mais je sens que je ne suis pas trop entamé pour attaquer les 10 Km de course à pied.Après environ 1,5 Km dans un chemin sablonneux, la fin de l’épreuve se fait sur un aller-retour en ligne droite avec un bon revêtement goudronné : mes conditions préférées ! J’attaque donc au maximum pour remonter le plus grand nombre de concurrents. Les sensations sont bonnes jusqu’à la fin, malgré les contractures qui me durcissent les cuisses sur les 2 derniers kilomètres. Je finis l’épreuve satisfait de mes sensations en course à pied, et avec le 4ème temps au scratch sur cette discipline.Le résultat final me confirme que mon temps vélo était un peu juste et je termine donc 10ème au scratch en 2 h 03, mais tout de même 1er de ma catégorie (45-49 ans). Je suis forcément un peu déçu de mon classement scratch mais il s’agissait de mon premier triathlon après la trêve hivernale (et pluviale!!). De plus, l’épreuve était difficile car il s’agissait pour moi d’une épreuve contre la montre, avec très peu de repères par rapport aux concurrents des autres vagues. Je suis maintenant bien motivé pour continuer mon entrainement dans les 3 disciplines de triathlon pour une saison 2017 qui comportera des épreuves sur route ainsi que des épreuves en nature".Suivez l’ensemble de nos aito à l’international sur www.sportstahiti.com