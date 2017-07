Traversée du 5 août : un défi pour sensibiliser au don d'organes

une renaissance

PAPEETE, 17 juillet 2017 - Rencontre avec Kailua. Greffée du rein, elle participera le 5 août prochain au défi Rame avec Alexandra, une traversée à la rame entre Tahiti et Moorea organisée dans le but de sensibiliser sur le don d'organes. Kailua nous explique à quel point la greffe a changé sa vie.Lorsqu'elle évoque la greffe de rein qu'elle a subi il y a 17 ans, Kailua parle d'"", "". Une vie semée d'embûches puisqu'elle souffre d'un dysfonctionnement rénal depuis sa naissance. Avant la greffe, effectuée en 2000, son quotidien était rythmé par d'incessants problèmes médicaux. A l'âge de 30 ans, elle a voulu reprendre ses études mais la maladie, trop lourde au quotidien, ne lui a pas permis d'achever son projet. Il en fallait plus pour abattre ce caractère de battante, ce mental d'acier, cette boule d'énergie qui respire la vie et que rien ne semble pouvoir ébranler. Lorsque l'on vit en sursis, comme elle l'évoque : "". Pas un jour ne passe sans qu'elle pense à son donneur. Pas un seul.Mère d'un jeune homme de 23 ans, Kailua est née à Tahiti. A l'âge de 6 mois, sa famille quitte la Polynésie pour la Nouvelle Calédonie, l'Australie, la Nouvelle Zélande pour finalement revenir s'installer à Tahiti. Elle arrête l'école tôt et passe 20 ans à la tête de la garderie que tenait sa mère. Elle s'est beaucoup battue pour que le don d'organes soit accessible sur le fenua : "". Elle ajoute, "". Les dons d'organes sont maintenant possibles en Polynésie française. Et Kailua tient particulièrement à remercier Edouard Fritch "". A propos de l'actuel Président du Pays, elle éprouve une vive reconnaissance : "", se souvient-elle.Pour préparer la traversée à la rame du 5 août, Kailua s'est remise au sport, "". Beaucoup de cardio surtout car "cela permet d'éliminer naturellement, ce qui impose moins de travail au greffon". Elle le dit au détour d'une phrase, "". Pas de peur pour autant. Toujours ce sourire, cette énergie et l'envie".Kailua insiste au passage sur la chance que nous procure notre système de santé actuel : "". Sa photo trône dans le service hospitalier où elle est suivie. Ils sont comme une deuxième famille tous ces soignant qu'elle "". On la retrouvera le 5 août pour le défi Rame avec Alexandra. Et bien d'autres fois encore tant sa ténacité surpasse les vicissitudes imposées par l'existence.