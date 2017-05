Travaux sur les liaisons satellites: OPT annonce des risques de coupures

PAPEETE, le 26 mai 2017-L’Office des postes et télécommunications informe qu’il sera amené à effectuer des travaux d’amélioration de la qualité de ses liaisons satellite, dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 mai 2017, entre 00h00 et 06h00.



Cette intervention sera susceptible d’occasionner pendant sa durée une interruption temporaire de certains services sur les îles desservies par satellite (hors Iles-du-vent et Iles-sous-le-vent), à savoir :



• Téléphonie mobile, téléphonie sur Vinibox/Manabox et connexion ADSL



Tuamotu : Arutua, Apataki, Aratika, Fakarava, Kauehi, Kaukura, Makatea, Manihi, Mataiva, Rangiroa, Raraka, Takapoto, Takaroa, Tikehau, Tetamanu, Anaa, Faaite, Fakahina, Fangatau, Hao, Hereheretue, Hikueru, Katiu, Makemo, Marokau, Marutea Sud, Moruroa, Napuka, Nukutavake, Nukutepipi, Pukapuka, Pukarua, Raroia, Reao, Rikitea, Takume, Tatakoto, Tureia, Vahitahi, Vairaatea.



Australes : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tubuai.



• Téléphonie sur Vinibox/Manabox et connexion ADSL



Marquises : Taiohae, Atuona, Puamau, Vaitahu, Hane, Hanavave, Omoa, Hatiheu, Hanaiapa, Taipivai, Hakahau, Aakapa, Tepuna, Motopu,Terre déserte, Hokatu, Vaiumete, Haakuti, Hakahetau, Hakamai, Hakatao, Hohoi.



• Téléphonie fixe



Aratika, Hikueru, Katiu, Kauehi, Makatea, Marokau, Marutea, Moruroa, Niau, Pukarua, Raraka, Raroia, Reao, Taenga, Takume, Toau, Vahitahi, Vairaatea, Rapa.





À Tahiti, le site de la Maroto dans la vallée de la Papenoo sera concerné par une interruption temporaire du service de téléphonie mobile durant ces travaux.



Quelques perturbations isolées pourraient survenir dans les jours suivant l’opération.



L’OPT remercie par avance ses clients pour leur compréhension.