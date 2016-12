Travaux avenue Prince Hinoi : le ras-le-bol des riverains et des usagers

Les usagers aussi ont du mal à comprendre ce qui se joue sur cet axe routier. Souvent encombrée, la route est bordée d'engins de chantier. "Je passe par ici tous les matins pour me rendre au bureau, au centre de Papeete. Je vois les machines mais j'ai l'impression que les travaux n'avancent pas. Parfois, on voit bien que le bitume est refait mais le goudron s'en va jour après jour si bien qu'en l'espace de quelques semaines, d'énormes nids de poule se forment et là, ça devient compliqué" , témoigne une automobiliste.



Ici et là, aux abords des chaussées tout juste refaites, trous et creux se sont formés. Les roues des véhicules sont parfois mises à rude épreuve. "Il y a peu, j'étais à une station essence et quelqu'un est arrivé pour faire regonfler son pneu. Mais lorsque le pompiste a regardé l'état du pneu, il a remarqué qu'il n'était pas dégonflé, mais crevé. La pauvre mamie, elle venait juste de prendre un nid de poule sur l'avenue" , continue un habitué de cette route.



L'avenue a été fermée pendant plusieurs semaines, le soir, pour les travaux. Elle est désormais rouverte à la circulation, mais les engins sont toujours installés sur les ronds-points et terre-pleins centraux. Ces éléments interrogent d'autant plus les riverains et les automobilistes. "En fait, je ne comprends pas comment ils fonctionnent. À un moment, ils étaient vers chez nous pour les travaux, puis ils ont rebouché les tranchées et sont partis plus loin. Quelques temps plus tard, ils sont finalement revenus et ont rouvert le sol. Du coup, ce qui avait été fait auparavant a été détruit. Nous avions une belle route mais là, vu comment cela a été refait, ce n'est pas vraiment la même histoire" , ajoute Julien, toujours agacé.



Dans le sens Pirae-Papeete, un panneau indique " Réfection de la chaussée sur l'avenue du Prince-Hinoi" . Des travaux commencés en octobre 2015 qui devaient durer… six mois.



Un peu plus loin, posé au milieu de la deux fois deux voies, un autre panneau annonce un deuxième chantier commençant en avril 2016, d'une durée de neuf mois. "J'espère au moins que ce délai-là sera respecté !"