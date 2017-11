Trafic d'ice : "Kikilove" et huit prévenus devant le juge d'instruction

RAPPEL DES FAITS



Le 1 er octobre dernier, les gendarmes de la section de recherches de Papeete, appuyés par les militaires de l’antenne du GIGN, effectuaient une saisie record d’ice de 21 kilos et de 18 millions de Fcfp. Cinq individus avaient, alors, été interpellés pour des faits de trafic d’ice, en l’espèce pour "importation, acquisition, cession et détention". L’enquête avait établi que le trafic était organisé entre la Polynésie et la Californie où le gramme d’ice s’achète pour 17 dollars US. Un individu du surnom de "kikilove" avait été mis en cause comme étant l’organisateur du trafic. Les enquêteurs ont établi que ce guide touristique convoyait de la drogue ou la faisait transporter par des touristes ignorant tout de la situation. Suite à son interpellation, de nombreuses gardes à vue avaient débouché sur des mises en examen.