Trafic : Les convoyeurs des 1 438 kilos de cocaïne vers la France

PAPEETE, le 26 janvier 2017 - Les quatre marins interpellés au large des Marquises et à Arue sur deux bateaux chargés respectivement de 629 et 809 kilos de poudre blanche visés par un mandat d'amener.



Les quatre convoyeurs des 1 438 kilos de cocaïne saisis ces derniers jours, en deux temps et sur deux bateaux croisant dans les eaux polynésiennes, ont à nouveau été présentés ce jeudi devant le juge des libertés et de la détention, au palais de justice de Papeete. Le magistrat devait leur signifier leurs mandats d'amener pour la métropole. La juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris s'est en effet saisie de cette affaire de trafic international de stupéfiants entre l'Amérique latine et les pays du Pacifique sud. Un mandat d'amener est un ordre donné par un juge d'instruction aux forces de l'ordre, police ou gendarmerie, afin que celles-ci conduisent immédiatement une personne mise en examen devant lui.



Sous quinze jours



Le transfert aérien sous escorte vers Paris des quatre convoyeurs, un Français, un Panaméen et deux Espagnols dont l'un âgé de 72 ans, doit avoir lieu dans un délai de quinze jours. Ils sont écroués en attendant au centre pénitentiaire de Nuutania. Tous les quatre encourent une peine de 30 ans de réclusion criminelle, 7,5 millions d'euros d’amende et de très lourdes amendes douanières pour "importation de produits stupéfiants en bande organisée", "acquisition, détention, transport et offre de produits stupéfiants", "importation, détention et transport en bande organisée de marchandises dangereuse pour la santé publique" et "association de malfaiteurs".



L'enquête va maintenant s'intéresser au propriétaire des bateaux, qui serait un seul et même homme. Cette prise réalisée grâce à l'action coordonnée en mer des différents services de l'Etat en Polynésie française est la plus importante réalisée dans la région.