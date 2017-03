Tota tour : un arrêt au lycée du Taaone

Mereana Alexandre n'est pas seulement présidente de l'association Fare Heimana. Elle est aussi maman de Keani, un petit garçon de 12 ans, atteint de trisomie 21.



"Quand j'ai appris que j'attendais un enfant trisomique, ça n'a pas été facile, j'ai pleuré. Puis, j'ai trouvé la force, je me suis dit que c'était un enfant comme les autres et c'est un enfant comme les autres! Ce n'est pas tous les jours facile, mais comme un enfant. Et puis, il y a l'IME. Le centre existe depuis 1999, il fonctionne grâce à l'aide de bénévoles et de salariés, et de l'aide des subventions aussi. Aujourd'hui, beaucoup des enfants que nous avons ont plus de 20 ans. Nous cherchons une solution pour eux. Nous avons le projet de construire un autre centre avec plus d'espaces pour qu'ils continuent à faire de l'agriculture ainsi que des appartements thérapeutiques. Pour cela encore, nous aurons besoin de l'aide du Pays mais pas seulement financière, surtout technique. C'est un vœu pieux depuis longtemps mais il n'y a pas de politique du handicap. Quand est-ce qu'ils vont s'y mettre?"