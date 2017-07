Titaua Peu, auteure de la résilience

PAPEETE, 15 juillet 2017 - K.O. 2e round. Immersion étouffante au cœur du quartier de Tenaho à Tahiti, où le sort de Pina et des siens dévoile les travers les plus noirs et pointe du doigt les interdits que l’on préférerait garder secret. " Au nom des siens, au nom de sa Terre ", Titaua Peu frappe à nouveau très fort avec Pina, ce livre " coup-de-poing ", livre " coup de cœur : une véritable rédemption, universelle et bouleversante.



Titaua Peu suit des études en philosophie à Paris, ville inspirante qui fait naître très tôt l’envie et le besoin d’écrire, telle une échappatoire à l’éloignement de son île natale, de ses odeurs et de ses rythmes enivrants. Elle rentre à Tahiti en 2001 pour y retrouver une société moribonde, nécrosée par la mainmise du politique, l’opulence liée aux années CEP et... découvre la censure. Résiliée, elle garde la plume en main, d’abord journaliste aux Nouvelles de Tahiti puis avec un premier roman, Mutismes , publié en 2003 par les Éditions Haere Po. Treize ans plus tard, elle livre son second roman, considérablement plus dense et… bien plus noir : Pina .