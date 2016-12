Tirages de la presse : alors ?

PAPEETE, le 29 décembre 2016- Souvenez-vous, le 30 novembre dernier, Tahiti Infos et Fenuatv lançaient un défi aux éditeurs de presse afin de faire la lumière sur les véritables chiffres de diffusion de la presse en Polynésie française et permettre aux annonceurs de démêler le vrai du faux.Le 29 novembre dernier, Fenua Communication, éditeur de Tahiti Infos et Fenuatv, avait invité un huissier de justice à venir constater, à l’imprimerie Pacific Presse de Papara, la réalité des chiffres de tirage annoncés et qui figurent dans les ours de ses publications.Me Ueva et Me Lehartel, huissiers de justice à Papeete,étaient venus en personne et avaient procédé à un comptage rigoureux et précis du journal Tahiti Infos et du magazine Fenua TV, juste avant le départ des livreursFort de ce constat certifié, Fenuacommunication lançait alors un défi aux éditeurs de presse du fenua, les invitant à faire de même. Se doutant que les éditeurs ne relèveraient pas le défi, et pour cause, Fenuacommunication proposait aux annonceurs eux-mêmes de demander que ce comptage soit effectué sous contrôle d’huissier, afin de se garantir des volumes de diffusion fiables capables de fournir à leurs insertions dans la presse les retours qu'ils sont en droit d'attendre.Un mois plus tard, le bilan est consternant. Non seulement aucun éditeur de presse, du plus ancien au plus nouveau n’a publié ses tirages certifiés, mais des chiffres mirobolants et fantaisistes sont lancés à grand renforts de publicités, allant jusqu’à prétendre, pour un nouveau titre, des tirages de 35 000 exemplaires ! Un autre éditeur plus récent annonce 18000 exemplaires sur sa page Facebook alors que le chiffre de 15 000 est renseigné dans son ours.Une véritable foire d'empoigne qui mériterait que clarté soit faite.Nous relançons donc cet appel et invitons une fois de plus les éditeurs de presse du fenua à faire preuve de transparence et de loyauté en publiant leurs tirages certifiés par huissier de justice.--