Tirage au sort effectué pour le Racketlon

PAPEETE, le 9 avril 2017 - Le championnat mêlant tennis, squash, badminton et tennis de table aura lieu le week-end prochain, à moitié au complexe de Phoenix et au gymnase de l'Université. Il s'agit de la première édition d'un Racketlon en Polynésie.



Les règles de ce sport d'origine finlandaise sont originales : les joueurs, qui seront en individuels se week-end, s'affrontent en disputant une manche dans chacun des quatre sports de raquette. Normalement les sports se jouent officiellement de la plus petite raquette à la plus grosse, mais pour la première édition, nécessité (des salles) fait loi et le championnat se tiendra en deux endroits différents.



Les tirages au sort ont été effectués vendredi dernier, et ce sont 60 hommes et 13 femmes qui s'opposeront. Les quatre fédérations des sports concernées co-organisent l'événement. L'entrée est gratuite pour le public.