"Tiki Oasis" : Cronos, HTJ et KNKY à la conquête du festival de San Diego

PAPEETE, le 8 août 2017 - Les trois artistes du fenua se sont envolés lundi soir pour se rendre au festival "Tiki Oasis", qui aura lieu du 10 au 13 juin, à San Diego. Cet événement culte et fun est consacré à la culture pop autour du tiki sous toutes ses formes et à toutes les sauces.





Le talent de nos artistes s'exporte de plus en plus, la preuve encore avec Cronos, Hell Ton John et Kanaky, qui font partie de la nouvelle vague locale. Les trois compères se rendent en Californie afin d'exposer quelques-unes de leurs créations autour du tiki, du 10 au 13 juin. Outre leurs œuvres respectives, ils proposeront des sérigraphies, des posters, des affiches, des casquettes, des stickers, et autres goodies. But de l'opération : se faire davantage connaître et gagner un peu d'argent. "Nous avons réservé et payé un stand de 3 mètres sur 6 pour la somme de 220 000 Fcfp. Nous espérons faire de belles rencontres et vendre au mieux nos différents produits", expliquent-ils.