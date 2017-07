Tetuahau Temaru élu 3ème adjoint au maire de Faa'a

FAA'A, le 18/07/2017 - Le conseil municipal de Faa'a s'est réuni ce mardi. Deux sujets étaient à l'ordre du jour : la succession de Moetai Brotherson au poste de 3ème adjoint au maire et les travaux de l'école Pamatai. Tetuahau Temaru, fils du tāvana, succède donc à Moetai Brotherson. Il se chargera du système d'information et de performance de la commune.



Présidé par Oscar Temaru, le conseil municipal de Faa'a s'est réuni ce mardi matin à la mairie.



Deux points étaient à l'ordre du jour : le remplacement de Moetai Brotherson et les travaux de l'école Pamatai.



Remplacement de Moetai Brotherson



Après avoir été élu député dans la 3ème circonscription, le 17 juin dernier, Moetai Brotherson a été contraint de démissionner de son poste d'adjoint au maire à Faa'a. En effet, " la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdit à un député d'exercer un mandat de maire ou d'adjoint au maire ", précise un communiqué.



De ce fait, les conseillers de Faa'a ont procédé ce mardi matin à l'élection de son remplaçant. Et c'est sans surprise que Tetuahau Temaru, fils du tāvana, a reçu les faveurs des élus.



Il exercera donc les fonctions de 3ème adjoint au maire en charge du système d'information et de performance de la commune.



Travaux de l'école Pamatai



Des études supplémentaires seront engagées pour l'école Pamatai.



Une prise de décision suite à deux rapports qui " soulèvent une problématique sécuritaire pour les usagers de l’établissement ", indique le communiqué de la ville de Faa'a.



Ceci étant, le conseil municipal a décidé de mener " au préalable, des études spécifiques à cette problématique devront être réalisées afin de déterminer les travaux nécessaires à cette sécurisation notamment la consolidation des zones concernées ."