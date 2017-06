Tesla en discussions pour ouvrir sa première usine en Chine

New York, Etats-Unis | AFP | jeudi 22/06/2017 - Le constructeur californien de véhicules électriques haut de gamme Tesla est en discussions avec des autorités chinoises pour ouvrir sa première usine en Chine, a-t-il indiqué jeudi.



Le groupe du milliardaire et entrepreneur Elon Musk est en train d'explorer cette possibilité avec la ville de Shanghai.



"Comme nous l'avons déjà dit précédemment nous espérons être plus avancés sur nos projets de production en Chine d'ici la fin de l'année", a expliqué Tesla dans un courriel à l'AFP.



L'ouverture éventuelle d'une usine Tesla en Chine, premier marché automobile mondial, fait partie, selon le groupe, d'une stratégie destinée à disposer de sites de production proches des marchés desservis.



"Si une grande majorité de notre production va demeurer aux Etats-Unis, nous avons besoin d'établir des usines locales pour nous assurer (que nos voitures) sont abordables dans les marchés desservis", a souligné Tesla, qui prévoit également un projet de "gigafactory" ("giga-usine") en Europe.



Les prix des voitures de Tesla --la berline Model S et le SUV Model X-- sont beaucoup plus élevés en Chine qu'aux Etats-Unis parce que Pékin impose des taxes douanières importantes sur les importations de véhicules notamment.



Tesla fait ainsi le calcul qu'en produisant localement, il réduirait ses coûts, ce qui lui permettrait de proposer des prix quasi identiques à ceux appliqués aux Etats-Unis.



La Chine comptait pour 15% des 7 milliards de dollars du chiffre d'affaires de Tesla en 2016, soit quasiment le double de 2015.



Si le constructeur décidait d'ouvrir un site industriel en Chine, il devrait sans doute le faire dans le cadre d'une co-entreprise, comme l'exige la législation locale.



La ville de Shanghai contrôle notamment le constructeur local SAIC Motor, premier groupe automobile chinois, partenaire de longue date de General Motors et de Volkswagen.



Tesla compte une seule usine actuellement, basée à Fremont en Californie, mais est en train d'en construire une géante dans le Nevada (sud-ouest).