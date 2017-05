Tennis – Championnat de Polynésie : Le champion 2017 rêve de l’ATP

Hiro Kelley, père du sportif



Le point sur la carrière de Heve ?



« Il vient de passer un an, d’octobre 2015 à octobre 2016, au St Kentigern Collège. C’est très cher mais on a voulu investir parce que Gilles de Gouy, ancien champion tahitien et coach là-bas, nous a convaincus d’investir dans ce déplacement en Nouvelle Zélande. Après un break, il partira aux US en septembre pour intégrer une université et tenter de devenir pro. »



« D’ici là, il va faire en juillet la Coupe Davis en joueur simple 3e division, il va ensuite participer aux Jeux d’Asie. Il y aura également les mini-jeux du Pacifique au Vanuatu en décembre qui tombent sur le break de son école aux US. L’objectif reste celui d’entrer dans le circuit professionnel, d’être le premier polynésien à obtenir des points ATP. Cela reste un rêve pour le moment quand on voit le niveau à l’international. »



« Heve Kelley a pu être inscrit sur la liste des athlètes de haut niveau du Pays, j’espère donc qu’il pourra être aidé. Par contre, petit bémol pour la fédé, j’ai dû prévenir personnellement les médias pour cette finale grâce à mes contacts, ce n’est pas trop normal on va dire. »