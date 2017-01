Temps perturbé jusqu'à vendredi soir

PAPEETE, le 19 janvier 2017. "Le temps perturbé se maintient jusqu'à vendredi soir" sur Tahiti et Moorea annonce ce matin Météo France. Voici les dernières prévisions météorologiques.



ILES DU VENT

Phénomènes Météorologiques : Fortes Pluies Zones concernées : Maintien de suivi pour les zones : Tahiti et Moorea Situation et évolutions prévues : L'axe perturbé stagne sur Tahiti et Moorea durant les prochaines 24 heures et entretient une forte activité pluvieuse. Les cumuls de pluies dépassent localement les seuils de vigilance orange, principalement sur les côtes Nord et Ouest et le relief de Tahiti et Moorea. Peu d'évolution à attendre pour ces prochaines 48 heures. Les vents de secteur Nord sont également assez forts avec des rafales pouvant atteindre localement 80/90 kilomètres/heure sous grains. La mer est forte. Houle et mer du vent confondues donnant des creux de l'ordre de 3 à 4 mètres.



ILES SOUS LE VENT

Phénomènes Météorologiques : Vents forts. Zones concernées : Fin de suivi pour la zone : Mopelia et Iles Sous le Vent. Situation et évolutions prévues : Le temps reste perturbé aux îles Iles Sous le Vent et vers Mopelia durant les prochaines 24 heures, les pluies sont également marquées. Les vents de Nord-Ouest soufflent à 40/50 kilomètres/heure avec des rafales atteignant 80/90 kilomètres/heure jeudi matin. Les vents faiblissent quelque peu jeudi dans l'après-midi et en soirée . Mer forte. Houle et mer du vent confondues de l'ordre de 3 à 4 mètres.



AUSTRALES

Phénomènes Météorologiques : Vent forts. Zones concernées : Maintien de suivi pour la zones : Australes Ouest et Australes Centre. Situation et évolutions prévues : A l'approche du minimum dépressionnaire, le temps se dégrade jeudi matin vers Rurutu, Tubuai et Raivavae. Le vent moyen de Nord-Est à Nord atteint de 50 à 60 kilomètres/heures. Les rafales peuvent dépasser les 100 kilomètres/heure. Les précipitations deviennent localement fortes accompagnées de grains. Les rafales commenceront à faiblir vers Rurutu vers la mi journée mais se maintiennent vers Tubuai et Raivavae. La mer est forte. Houle et mer du vent confondues donnant des creux de 3 à 4 mètres. Amélioration jeudi soir vers Rurutu gagnant Tubuai et Raivavae vendredi matin



TUAMOTU-GAMBIER

Pas de bulletin de suivi en cours sur la Subdivision Administrative des Tuamotu-Gambier.