Temaeva ouvre les festivités du Mini-Heiva à l'Intercontinental

PUNAAUIA, le 28/07/2017 - La troupe menée par Coco Hotahota a présenté son spectacle "Hau Pahu Nui" jeudi soir sur le motu de l'Intercontinental. Une prestation qui a ravi les convives. Ce vendredi, place au groupe O Faa'a en chants, suivi de la troupe Tahiti ia Ruru-Tu Noa d'Olivier Lenoir en danse. Samedi soir, Tamarii Rapa No Tahiti (2e prix en Tarava Tuhaa Pae) / Toahiva (3e prix en Hura Ava Tau) seront sur scène.



Le Mini-Heiva à l'Intercontinental a ouvert ses portes jeudi soir.



Pour cette première soirée, les convives ont pu apprécié le spectacle de la troupe Temaeva "Hau Pahu Nui" (le gouvernement du grand tambour). Durant une heure, le public a découvert l'histoire d'une alliance de trois royaumes pour se protéger des attaques extérieures.



Une centaine de personnes étaient sur scène pour le plaisir du public, mais surtout des touristes. Magie, couleurs éclatantes et émotions étaient au rendez-vous.



Ce vendredi soir, deux autres groupes évolueront sur la scène du motu de l'Intercontinental : O Faa'a en chant et Tahiti ia Ruru-Tu Noa d'Olivier Lenoir en danse.



Samedi, place à Tamarii Rapa No Tahiti (2e prix en Tarava Tuhaa Pae) / Toahiva (3e prix en Hura Ava Tau).