Teiki, le vainqueur du Tahiti comedy show, est rentré de Paris

PAPEETE, le 15 juin 2017 - Après son succès au concours polynésien, Teiki Timau a été invité à passer deux semaines à Paris pour tester son humour sur les planches de la capitale. Il a été le premier étonné par le retour du public métropolitain. "Je ne pensais pas pouvoir faire rire le public parisien", rapporte-t-il.



Tahiti Infos : Que retiens-tu de ton passage à Paris ?

Teiki Timau : " Le fromage, excellent, le saucisson, le poulet bio, le bon pain et le bon vin ! (rires) La conduite des Parisiens rapide, très rapide, les règles d’utilisation des escalators, là-bas il faut que tu serres à droite pour laisser passer ceux qui sont derrière toi ! Je pensais, moi, que les escalators étaient faits pour les gens qui ne voulaient pas marcher ! Les gens sont tout le temps pressés… Autant de différences que j’ai utilisées dans mes sketches et avec lesquels j’ai réussi à faire rire. Je ne pensais pas réussir à faire rire le public parisien. "



Tahiti Infos : Tu as écrit tes sketches à Paris ?

Teiki Timau : " En fait je n’écris jamais les sketches, je les construis mais n’écris rien. On les construit avec mon coach, Léo (Léonore Caneri, ndlr), et puis on les répète, on les travaille, on voit comment faire rire avec. Sur scène, j’oublie souvent un ou deux trucs, mais j’improvise. "



Tahiti Infos : De quoi parlaient ceux que tu as présentés à Paris ?

Teiki Timau : " Le premier parlait d’un Polynésien, de l’identité culturel, je parlais de la Polynésie. Je l’ai joué la première semaine. Le second est en fait l’histoire d’un guerrier maohi. Un homme grand, deux mètres, fort, brave et loyal, un homme qui n’a peur de rien. C’est l’histoire que j’ai présentée au Tahiti Comedy Show à Tahiti que j‘ai adaptée au public parisien. Je terminais toujours mes passages sur scène par un hakka qui a eu beaucoup de succès. "



Tahiti Infos : Tu as eu des craintes ou du stress ?

Teiki Timau : " Pas au début non. Et puis quand j’ai fait ma première soirée, que j’ai vu le niveau des autres humoristes, là, j’ai vraiment eu peur. Je n’avais pas le niveau. Je suis un débutant. On a beaucoup travaillé. J’en ai vraiment bavé. "



Tahiti Infos : Et finalement quel a été l’accueil du public parisien ?

Teiki Timau : " Les gens sont venus me voir, ils ont été curieux, ils ont ri et applaudi, ça m’a beaucoup touché. Quand je suis sur scène, je joue avec le public, j’adore ça, surtout avec ceux qui paraissent un peu coincés, comme lors de la finale du Kandidator au théâtre des Feux de la rampe."



Tahiti Infos : Raconte-nous ?

Teiki Timau : " En fait des auditions sont organisées de septembre à décembre. Les artistes sélectionnés s’affrontent ensuite au cours de quart de finale, de demi finale et puis lors d’une finale qui a lieu en juin. Il y a un jury composé de professionnels du milieu humoristique et dans le public il y a des gens à la recherche de jeunes talents. Moi je n’ai pas participé à la finale mais j’ai ouvert la soirée, j’ai chauffé le public qui a bien rigolé. À la fin pour le hakka j’ai fait monter sur la scène six hommes, qui étaient assis au premier rang et qui n’avaient pas beaucoup rigolé pendant mon sketch, ça a bien marché. "



Tahiti Infos : Qu’est-ce que la scène représente pour toi ?

Teiki Timau : " C’est la liberté, un droit à l’expression. Quand tu es sur scène, l’espace est à toi, tu peux dire ce que tu veux. Je ne veux pas en faire mon métier mais je veux continuer à faire du théâtre. "