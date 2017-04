Teiki Tinau a fait plier de rire le public

PAPEETE, le 4 avril 2017. Teiki Tinau a remporté le 1er prix Stand Up de la troisième édition du Tahiti Comedy Show.



La troisième édition du Tahiti Comedy Show – Pūte ‘Ata s’est déroulée vendredi dernier au Grand Théâtre dans une ambiance conviviale et hilarante. Le jury, réuni sous la présidence de Tiare Nui Pahuiri, responsable des programmes à TNTV, Teiva Manoi dit Minos, ra’atira et ‘örero dans plusieurs groupes de danse professionnels, Yann Perez, animateur sur la radio Rire et Chansons, Edouard Malakai, comédien et animateur, ainsi que Roannah Piivai, présentatrice radio sur Te Reo o Tefana ont eu la lourde tâche de départager les candidats et ont finalement déterminé le podium suivant :



- 1er prix Stand Up d’un montant de 120 000 Fcfp ainsi qu’un Billet A/R PPT-CDG avec Air Tahiti Nui, un Accompagnement, hébergement et repas à Paris pour une tournée des scènes ouvertes et un an de coaching, un brunch pour deux personnes pour le Tahiti Pearl Beach Resort, deux T-shirts Tahitilife, deux places de cinéma, deux menus Mcdonald ont été offerts à Teiki Tinau surnommé Teiki.



- 2e Prix Stand Up d’un montant de 80 000 Fcfp ainsi qu’un brunch pour deux personnes au Tahiti Pearl Beach Resort, deux T-shirts Tahiti Life, deux menus Mcdonald, un place de cinéma et un an de coaching ont été offerts à Heindrycks Perry alias Naua.



- 3e Prix Stand Up d’un montant de 50 000 Fcfp ainsi qu’un brunch pour deux personnes au Tahiti Pearl Beach Resort, deux T-shirts Tahiti Life, deux menus Mcdonald et un an de coaching ont été attribué à Dominique Nanua alias Kalagan.



- Le 1er prix OPEN d’un montant de 120 000 Fcfp ainsi qu’un 1 brunch pour deux personnes à chaque membre du groupe au Tahiti Pearl Beach Resort, un T-Shirt par personne de la marque Tahiti Life, un menu par personne offert par Mc Donald ont été remporté par le duo Pukan’s Prada composé de Maud Teraiamano et Teipotemarama Tetoe.



- Le prix spécial promotion des langues d’un montant de 30 000 Fcfp ainsi que deux T-Shirts de la marque Tahiti Life, deux menus offerts par Mc Donald et un parasol Oasis ont été remporté par Dominique Nanua alias Kalagan.



- Le prix spécial coup de cœur du jury d’un montant de 30 000 Fcfp ainsi que deux T-shirts de la marque Tahiti Life, deux menus offerts par Mc Donald et un casque audio de haute qualité Oasis ont été remporté par le duo Pukan’s Prada composé de Maud Teraiamano et Teipotemarama Tetoe.



Afin de récompenser leur talent et les encourager à poursuivre dans cette voie le jeune trio appelé Les dingos participant dans la catégorie TEEN GROUP a remporté plusieurs cadeaux comprenant trois T-shirts de la marque Tahiti Life, six menus offerts par Mc Donald et trois places de cinéma offertes par Pacific Films.



Cette troisième édition du Tahiti Comedy Show – Pūte ‘Ata a été un réel succès avec une vingtaine de candidats au casting parmi lesquels neuf finalistes ont été retenus. La qualité des prestations de chacun a mis en valeur leur talent, leur professionnalisme et leur originalité, pour le plus grand plaisir du public et du jury.