Teddy Teng sur la route de l’Afghanistan

2017 aura été une riche année pour le jeune homme car il a aussi participé à son premier Heiva I Tahiti et a gagné le premier prix avec la troupe Tamariki Poerani. " Je n’avais jamais dansé de ma vie et l’un de mes collègues sportifs m’a proposé. Le taekwondo m’ayant apporté beaucoup de souplesse physique, j’ai réussi à relever le défi. Lorsque l’on arrive sur la scène à Toata, l’émotion est juste incroyable… "



Né à Tahiti en 1991 dans une famille d’agriculteurs, titulaire d’un baccalauréat scientifique, d’un DUT génie thermique et énergie et d’une licence expertise énergétique, Teddy Teng a achevé son parcours universitaire en métropole par un diplôme d’ingénieur dans les domaines de l’énergie et de l’exploitation. Alors qu’il aurait aisément pu rester à Lyon sur la base d’un emploi confortable, le jeune homme a souhaité rejoindre sa terre natale en novembre 2016, " beaucoup de gens me disaient : 'Qu’iras-tu faire à Tahiti ? Il n’y a pas vraiment d’avenir là-bas'. Mais j’étais persuadé du potentiel, de la possibilité de développer des projets à même le fenua. Beaucoup de gens partent et ne reviennent jamais. Moi, je voulais être proche de ma famille et je souhaitais également apporter ma petite pierre à l’édifice en ce qui concerne l’évolution de la jeunesse polynésienne ".



A ce sujet d’ailleurs, Teddy Teng organise actuellement un événement sportif pour 2018, " c’est encore en projet mais je pense à un festival culturel qui allierait les arts martiaux et des disciplines relatives à la culture polynésienne. J’ai envie de faire venir des athlètes et danseurs internationaux ".