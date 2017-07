Tearii Alpha récupère le portefeuille des Mines

PAPEETE, le 24 juillet 2017 - Dans un arrêté de la présidence publié le 20 juillet au Journal officiel, le ministre du Développement des ressources primaires, des Affaires foncières et de la valorisation du domaine, Tearii Alpha, obtient le portefeuille des Mines.



Auparavant, Nuihau Laurey était ministre des Finances, de l'énergie et des mines. Le 28 février dernier, le vice-président a démissionné de ses fonctions. Ses compétences ont été redistribuées aux autres ministres.



Le portefeuille des Finances avait ainsi été confié à Teva Rohfritsch, déjà en charge des grands projets d’investissement et de l’Economie, dans son gouvernement.



Quant à l'Energie et les Mines, ces compétences avaient été confiées au ministre de la Culture et de l'Environnement et de l'Artisanat, en charge de la promotion des langues et de la communication, Heremoana Maamaatuaiahutapu.



Depuis mercredi dernier, la compétence des Mines a une nouvelle fois changé de main. Par arrêté, le président du Pays a confié ce portefeuille à Tearii Alpha, ministre des Ressources primaires.



L'arrêté stipule la mission du ministre par cette phrase : " Il prépare et met en oeuvre la politique décidée par le gouvernement dans le domaine des mines ."