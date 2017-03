Tea Time Littéraire : l’occasion d’une rencontre avec Patrice Guirao et Al Dorsey

PAPEETE, le 7 mars 2017 - Événement littéraire. Le collectif de créateurs réunis sous l’enseigne Shooting Star, en collaboration avec Au vent des îles, lance un nouveau concept de rencontres : les « Tea Time Littéraires ». Ambiance décontractée, dans un cadre pour le moins inattendu : rencontre avec Soumia Handachy.



La boutique Élégancia, ponctuellement transformée en boutique éphémère, propose " une large palette de produits 100% Made in Fenua ". Et Soumia Handachy d’ajouter : " l’auteur-écrivain et le créateur-designer ont un but commun, celui de communiquer et de partager des émotions avec l’autre au travers de leur œuvre ". Suite à un premier " Tea Time Littéraire " avec Titaua PEU, autour de son roman noir Pina, qui a réuni un public curieux et participatif, " nous avons décidé de renouveler l’expérience et cette fois-ci avec un auteur homme, Patrice Guirao ". Cet enfant du fenua devenu parolier et auteur de polars présentera son univers « noir azur » et les coulisses des enquêtes rocambolesques de son si attachant Al Dorsey, dit « Doudou », LE détective de Tahiti.



Al Dorsey sous toutes les coutures



Après une trilogie de polars, une web série détonante où l’on croise une multitude de personnalités, jusqu’à l’adaptation en série télévisée révélée au FIFO et prochainement diffusée sur France Télévisions, que reste-t-il à découvrir de l’univers surprenant créé de toute pièce par le père de l’enfant terrible, Patrice Guirao ? " Tout le monde connait Al Dorsey… ou pas ! " plaisante Soumia Handachy. "Ce deuxième Tea Time Littéraire sera donc l’occasion de redécouvrir sa saga, les coulisses de la scène, les secrets des scénarii, l’envers du décor, sa vie d’auteur, d'entendre des extraits de ses œuvres, de pouvoir intervenir et poser les questions que l'on souhaite directement à l'auteur. " Car s’il y a bien plus mystérieux que les enquêtes de ce privé très peu conventionnel, un brin peureux et un tantinet poisseux, c’est bien l’homme qui se cache derrière la plume.