"Te Toto", le film réalisé par LPG Prod's, retenu en compétition en Nouvelle-Zélande

PAPEETE, le 7 mars 2017 - Sélectionné par le dernier Festival international du film documentaire océanien, le court-métrage "Te Toto", réalisé par l'atelier LPG Prod's, a été également retenu en compétition pour le Native Slam et le Māoriland Film Festival, qui ont lieu en Nouvelle-Zélande, à partir du 12 mars. Une belle récompense pour les élèves du lycée Paul Gauguin qui sensibilisent les jeunes au don du sang grâce à l'histoire de deux frères polynésiens qui s'entre-déchirent...





D'abord diffusé en prime time sur Tahiti Nui Télévision et sur Polynésie 1ère lors de la Journée mondiale du don du sang, puis retenu cette année pour la 8e Nuit du court-métrage océanien dans le cadre du Festival international du film documentaire océanien (Fifo), "Te Toto" est dorénavant en compétition en Nouvelle-Zélande. Visible sur YouTube, le film, réalisé par l'atelier LPG Prod's, participera en effet au Native Slam, du 12 au 14 mars prochains, ainsi qu'à la 4e édition du Māoriland Film Festival, du 15 au 19 mars, deux événements concomitants qui se tiennent à Ōtaki, une ville située sur l'île du Nord. Ces rendez-vous audiovisuels annuels célèbrent le cinéma indigène, avec des histoires prenant leurs racines notamment à Aotearoa et dans le Pacifique. Plus spécifique, le Native Slam est la réunion de 17 réalisateurs venant de 17 pays différents, qui formeront cinq équipes réparties aux quatre coins de l'île afin de produire chacune un court-métrage, en l'espace de seulement 72 heures.



Le professeur de l'atelier LPG Prod's, Jérôme Schmitt, part jeudi soir rejoindre "le pays du long nuage blanc". Il explique : "Avec l'accord de la ministre de l'Éducation et du proviseur de l'établissement, avec récupération de mes heures, et grâce au sponsoring d'Air Tahiti Nui, je vais participer à ces événements pour défendre la culture polynésienne, faire rayonner le lycée Paul Gauguin dans le Pacifique et créer du réseau pour les futurs films de LPG Prod's." L'enseignant précise par ailleurs : "J'aimerais ensuite organiser un échange culturel - et probablement un voyage - entre les élèves des mondes maori et ma'ohi à travers la production audiovisuelle." Conscient de cette opportunité, il confie en outre : "Je vais surtout apprendre, en partageant cette expérience unique avec deux réalisateurs professionnels, Erin Lau de Hawaii et Ryan Alexander Lloyd de Nouvelle-Zélande, qui nous accueillent à Blenheim, notre lieu de tournage (au nord de l'île du Sud)."