Te Hono : un lexique participatif pour les langues polynésiennes

"L'idée vient de ma conjointe, Moeragi Rey, elle lui est venue un dimanche après-midi pendant une discussion. Pour la mettre en place on est allé voir tout un tas de gens, l'Académie Tahitienne par exemple, pour leur dire qu'il n'y avait pas encore de lexique de toutes les langues polynésiennes ou d'applications mobiles de traduction, et qu'on pourrait le faire avec eux. Mais ils ont leurs propres projets qui devraient bientôt être publiés. Nous on ne veut pas concurrencer ces initiatives plus scientifiques, on veut juste donner la possibilité aux gens de pouvoir proposer la traduction d'un mot dans une de leurs langues polynésiennes, donc on a un peu modifié le projet pour le lancer directement.La motivation de Maeragi est vraiment culturelle, elle veut aider à préserver les langues, avoir un lexique en ligne et une appli mobile, un truc au gout du jour qui permette de faire une traduction d'une langue à l'autre. On a plein d'idée encore, on pourrait proposer des recueils de textes dans les langues concernées.Moi c'est surtout l'aspect technique qui m'intéresse ! Je suis en charge de tout le projet, avec le site et deux applications en cours de développement, une pour iOS et une pour Android, qui s'appelleront Te Hono également. Là je cherche des partenaires pour mettre de la publicité afin de financer les serveurs (les entreprises intéressées peuvent se rendre sur cette page ), et payer des modérateurs. Car tout le monde peut proposer des mots ou des traductions différentes pour certains mots, c'est stocké dans le serveur et il faut que des modérateurs les valident.Là je prépare le dossier pour le concours d'innovation numérique, ouvert jusqu'au 23 juin. Ça fera peut-être un peu d'argent pour payer les frais et les modérateurs. Mais nous on ne fera pas un francs sur Te Hono, on espère juste pouvoir pérenniser cette structure.Après pour la suite du projet, il y a les deux applications, mais aussi la possibilité d'insérer l'anglais, d'autres langues, et éventuellement des fichiers sons pour entendre comment les mots se prononcent. Mais ça va demander encore pas mal de programmation !"