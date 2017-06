"Tauhiti Nena, l’homme contre tout"

PAPEETE, 7 juin 2017 - Le Tapura Huiraatira s'étonne des positions plutôt ambigües de Tauhiti Nena au journal de Polynésie 1ère mardi soir.



Contre tout ! Comment peut-il prétendre être un parti de rassemblement en ayant une position négative vis-à-vis du Tapura Huiraatira dont le président a démontré sa faculté de rassemblement?



Contre tout ! Comment Tauhiti Nena, qui a soutenu le président Macron, peut-il appeler à voter contre le seul parti en lice qui a annoncé son soutien au nouveau président de la République?



Contre tout ! Comment Tauhiti Nena qui s'est revendiqué de l'Accord de l'Elysée peut-il appeler à voter pour des candidats qui ne sont pas sur cette ligne et contre des candidats qui portent cet accord?



Tout cela n'est guère cohérent!



Le Tapura Huiraatira a bien compris que la position de Tauhiti Nena n'était pas partagée par l'ensemble de ses soutiens. Il a bien compris que Tauhiti Nena reconnaissait avec justesse qu'il n'était pas propriétaire de ses voix.



Les candidats du Tapura Huiraatira en appellent à la responsabilité individuelle des électeurs de Tau Hoturau, comme de l’ensemble des électeurs Il les invite à voter pour les candidats du Tapura Huiraatira, Maina Sage, Nicole Sanquer et Patrick Howell, qui soutiendront le président Macron pour la mise en œuvre de l’Accord de l’Elysée.



La Polynésie française progressera dans le rassemblement et en parlant d’une seule voix et non dans les votes « contre », et donc stériles, prônés par Tauhiti Nena.