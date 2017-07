Tarif triplé pour s'inscrire en Master 2 à l'UPF : les étudiants en colère

Nous avons souhaité ouvrir les Masters de deux façons différentes :

- Soit en formation initiale avec des droits d'inscription à un peu plus de 30 000 francs. Ce qui permettra aux étudiants de payer ces frais, d'avoir une bourse, une aide au logement…

- Et d'un autre côté pour les étudiants qui sont salariés. Les droits d'inscription augmentent de manière importante, mais c'est parce qu'ils sont salariés et l'employeur peut prendre en charge éventuellement le coût de la formation. Nos formations sont éligibles au fonds paritaire, ce qui peut leur permettre d'avoir un financement à travers ce dispositif. On a des modalités de paiement qu'ils peuvent étaler sur 3 à 4 fois.



Il y a des étudiants qui ne sont pas contents parce que leurs droits augmentent fortement. Mais en revanche, il y a beaucoup d'étudiants qui vont être contents parce que leurs droits passent de 95 000 francs à 30 000 francs. Et ils auront droit aux bourses de l'Etat, alors que ce n'était pas le cas auparavant.



On avait des Master 100 % en formation continue. Maintenant, nous avons des Master où on peut être soit en formation continue, soit en formation initiale.

On retrouve des nouveautés essentiellement en Master de droit et de management. Le Master de droit se scinde en deux (droit privé et droit public) parce que ça correspond plus à ce qu'on nous demande.



Pareil, au niveau du Master management. Ça fait longtemps maintenant que nous fournissons le marché du travail avec le Master management. Je pense que maintenant, il faut passer à des compétences beaucoup plus pointues sur le commerce international… Les jeunes vivent un peu cela comme une censure. Mais il faut conserver la qualité du diplôme, et puis il faut avoir des diplômes qui permettent de s'insérer au mieux dans le marché du travail.



En doctorat, on en a entre 25-30 ou 40, c'est déjà pas mal pour un petit pays comme le nôtre. Après, il faut savoir qu'en Master nous avons une offre qui est très limitée, nous n'en avons que 6, on aimerait en avoir plus mais nous avons des contraintes budgétaires et au niveau des locaux aussi. De plus, on a des étudiants qui sont en Licence et qui n'ont pas de Master ensuite. Donc, s'ils veulent continuer ils doivent s'expatrier ou prendre des cours à distance.