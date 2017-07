Taputapuātea inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco

« situé au centre du Triangle polynésien au cœur duquel se trouve le marae Taputapuātea, centre politique, cérémoniel, funéraire et religieux »

La nouvelle est tombée au petit matin, heure de Tahiti. Le paysage culturel de Taputapuātea, sur l'île de Raiatea est désormais inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Cette décision confère au site une dimension internationale.Il était 12h21, heure de Pologne, lorsque le site Taputapuātea a été officiellement inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. Le comité du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la science et la culture tient en ce moment sa 41ème session à Cracovie, en Pologne et discute depuis vendredi de l’inscription de nouveaux sites remarquables.Depuis deux jours, les débats avaient tendance à s’éterniser. Ce n’était pas le cas lorsqu’est venu le tour du dossier 23, dédié à Taputapuātea. La discussion a été extrêmement rapide. Le dossier n’a soulevé aucune question de la part des Etats-membres, ni aucun amendement au projet de décision et a provoqué des félicitations unanimes.Quelques instants plus tôt, le représentant de l’Icomos, le conseil international des monuments et des sites, en charge de l’instruction du dossier, présentait le site et les qualités de Taputapuātea, un paysage culturel, terrestre et marin sur l’ile de Raiatea,dédié au dieu Oro,. Le rapport ajoute que,Et d’ajouter :Les Etats-membres qui se sont succédés au micro ont ensuite félicité la France et la Polynésie pour unet la qualité» du site.Pour la Jamaïque, Taputapuāteade la culture Maohi, etpour la Corée du Sud. Pour Cuba, il s’agit d’uneL’ambassadeur de France a ensuite très vite laissé la parole au président de la Polynésie, Edouard Fritch :. Ce 9 juillet 2017 restera comme, ajoute Edouard Fritch, qui tient à le. Pour lui, cette reconnaissance doitCette inscription est aussi unMoment de joie et de fierté pour la délégation polynésienne présente. Heremoana Mamatuaiahutapu, le ministre de la Culture, a même sorti son ukulele pour fêter ce jour en musique.