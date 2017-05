Tamariata, conte onirique de corail et d’écume

PAPEETE, le 5 mai 2017 - Prenez votre souffle et plongez dans l’univers merveilleux de Tamariata, l’enfant nuage, un album destiné aux enfants dès 5 ans, subtil mariage entre la fable et le conte, sur fond de légende polynésienne. Confrontée aux éléments de la nature, marins et aériens, Tamariata nous emmène au cœur d’une épopée pleine de rebondissements, faite de rencontres extraordinaires.



" Tamariata était une très jolie petite fille, douce comme l’envol d’un papillon, ses longs cheveux, aussi noirs que les plumes de cormorans, auraient suffi à rendre jaloux le bonheur lui-même, son regard enfin avait certainement volé des morceaux de velours aux jupons de la tendresse ."



L’histoire, aussi farfelue soit-elle, nous est contée de la bouche, ou plutôt du bec, d’un cormoran. Une histoire qui remonte à l’époque de Nani Nannan, " un temps de bien bien avant le temps ", où la jeune et douce Tamariata vivait, paisiblement aux côtés de sa maman, sur les falaises de l’île de Motunui, au cœur du Pacifique. Et pourtant, un beau jour, l’océan décida de l’emporter dans une épopée qui la conduira du plus profond de l’océan aux plus hauts cieux ; tantôt ballotée par le roulis des vagues et le fracas de l’écume, tantôt balayée par les vents, la neige et la pluie. Ainsi, elle fera la rencontre d’êtres féériques et fantastiques qui l’aideront dans sa quête comme elle leur apportera du baume au cœur. Tamariata entraînera les enfants vers un continent imaginaire où les parents rêvent parfois de retourner…



Un périple incroyable dans un monde fantastique



" De lame de fond en lame de fond, de courant en courant, de vague en vague, l’océan a porté Tamariata jusque sur une petite plage de sable blanc, à des milliers de kilomètres de Motunui, très exactement sur la couronne de corail formant l’atoll de Nukurahiku. "



De là commence ses merveilleuses aventures ! Après avoir été secouée au grès des courants, elle s’échoue sur une plage abandonnée du royaume du seigneur Tupar, roi des tupa gris, privés de leur couleur, contraints à être " de pauvres petits crabes sans force et sans beauté, condamnés à errer sans but" . C’est à elle qu’il incombe de lever l’enchantement qui les frappe, selon les vœux du roi Tupar, qui lui présente son premier défi : raviver les couleurs perdues de leur carapace et restituer leur dignité d’antan. Armée de sa palette, de ses pinceaux et de beaucoup de patience, elle relève le challenge et gagne un passe-droit pour poursuivre son aventure.



" Va sur le récif, près du grand large. Attends la huitième vague déferlante et jette-toi dans l’océan. La marée des esprits enchanteurs te conduira jusqu’à la fée Lovaïna ", annonce le roi Tupar. C’est ainsi qu’elle replonge au cœur de l’océan, à mille lieues sous les mers, jusqu’au magnifique palais de la fée Lovaïna, qui " portait une robe de pétales de corail rose qui descendait jusqu’à ses pieds et une traîne tressée de rayons de soleil ".



À ses côtés, Tamariata va apprendre comment confectionner et tisser son manteau d’écume et, de la sorte, devenir "l’enfant nuage" afin de voler dans les airs pour rejoindre sa maman au terme d’un voyage tumultueux ! Un splendide ouvrage jeunesse aux illustrations charmantes, dans un style plutôt naïf, presque enfantin, mais qui colle tout à fait à l'histoire, elle-même fantastique et onirique. Une histoire où la musique des mots est mise en images par une fée des pinceaux, la talentueuse Sydélia Guirao.