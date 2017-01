Tama'api Coop, un supermarché coopératif et participatif en cours d'étude

PAPEETE, le 20 janvier 2017 - Un supermarché coopératif et participatif est un supermarché qui appartient à ses clients. Lesquels décident de sa gestion, son organisation, les produits vendus dans ses rayons en échange de quelques heures de leur temps. Le projet, lancé par Charles Lambert, est en cours d'étude. Une réunion publique est prévue mardi prochain à 18 heures.



Charles Lambert est celui qui a donné le premier coup d'accélérateur au projet. Il est aujourd'hui celui qui mène la danse mais, les bénévoles qui l'ont rejoint, ont tous une voix qui compte dans les prises de décisions. Une voix de même poids. C'est ce qui caractérise les supermarchés coopératifs.



Il raconte : " J'ai un ami à New York. Il y a quelques mois nous discutions ensemble quand il a coupé court à notre échange en disant qu'il partait pour La Park Sloap Coop de Brooklyn. Intrigué, j'ai cherché à en savoir un plus. C'est à ce moment que j'ai découvert le concept de supermarché coopératif. J'ai trouvé ça génial. "



Des clients actionnaires



Le supermarché coopératif et participatif c'est plus qu'un simple lieu de consommation, c'est tout un monde porté par des clients sociétaires, ou plutôt actionnaires. Les clients actionnaires décident de tout ce qui entre dans leur supermarché, de la façon dont les produits sont vendus, de leur prix, de leur agencement… Ils s'occupent du rangement, du ménage, de la gestion des stocks, de la livraison, des achats… De ce fait les charges sont réduites au minimum. Pour assurer le bon fonctionnement de leur établissement, les clients donnent un peu de leur temps, en général trois heures par semaine.



16 000 sociétaires à la Park Sloap Coop



La première initiative du genre est née à New York en 1973, plus précisément à Brooklyn. C'est La Park Sloap Coop. Celle-ci compte aujourd'hui 16 000 sociétaires et propose des produits bios et issus d'un commerce équitable margés en moyenne à 20%. " Les clients font la queue 45 minutes à la caisse, mais ils sont au rendez-vous. Aujourd'hui La Park Sloap Coop a atteint ses limites, les nouveaux venus s'inscrivent sur une liste d'attente pour pouvoir intégrer le supermarché. La liste est longue, tout comme l'attente pour voir son inscription validée car les membres ne partent pas ."



En France, des supermarchés coopératifs et participatifs ont aussi vu le jour comme La Chouette Coop à Toulouse, Supercoop à Bordeaux, La Louve à Paris… À Tahiti, un projet est en cours. L'association Tama'api Coop est née. " C'est un outil d'incubation. Le statut du supermarché n'a pas encore été choisi. Il le sera bientôt, pour l'instant les membres de l'association sont organisés en groupes de travail pour concrétiser le projet. "



Cinq groupes de travail



Au sein de l'association qui compte une dizaine de personnes se trouvent très exactement cinq groupes de travail : juridique, marketing, communication et clientèle, logistique, business plan et ressources humaines. " Le supermarché, même s'il est coopératif et participatif, qu'il a disons de bonnes intentions, reste une petite entreprise, il doit faire des bénéfices s'il veut fonctionner. " Pour avancer l'association attend un peu de renfort. " Une cinquantaine de personnes ça serait l'idéal ", estime Charles Lambert.

Des produits de qualité à moindres coûts



À la question " pourquoi créer un supermarché coopératif? " Charles Lambert répond : " pour proposer à moindre coût des produits bios, sains, issus du commerce équitable, respectueux de l'environnement et des hommes. Lorsque les consommateurs s'engagent dans leurs outils de consommations ils font des choix qui vont dans ce sens. "



L'établissement devrait ouvrir ses portes courant 2018. " C'est en tous cas ce qu'on espère". Dans l'attente des minis-projets sont prévus pour préparer l'ouverture et "informer sur le bien manger, l'hygiène de vie, le développement alternatif de l'alimentation… ".