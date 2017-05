Tahito Purotu élue Miss Raromatai 2017

UTUROA, le 30 mai 2017 - Les nouveaux ambassadeurs des Îles Sous-le-Vent ont été élus samedi dernier dans une ambiance festive sous le chapiteau d'Uturoa, à Raiatea. Tahito Purotu et Teara Heimanu sont respectivement Miss et Mister ISLV Raromatai 2017.



Cette année encore, le Comité Miss Raromatai a fait salle comble avec l’élection de Miss et Mister Raromatai, un événement très populaire aux Îles Sous-le-Vent. Samedi dernier, plus de 2 000 personnes se sont ainsi rassemblées sous le chapiteau d’Uturoa, place Toa Huri Nihi, à Raiatea, pour une soirée mémorable. Certains spectateurs se sont déplacés spécialement pour assister au sacre de leurs ambassadeurs : 200 sont venus de Bora Bora, une centaine de Huahine, d'autres encore de Taha'a… Parmi le public, de nombreuses personnes s'étaient en outre parées de belles robes purotu et de somptueuses couronnes de fleurs multicolores.



Neuf jeunes femmes et neuf jeunes hommes étaient en lice pour cette 26e édition. Préparés depuis plusieurs mois, les 18 candidats ont défilé dans une ambiance festive haute en couleur. Trois passages ont permis aux prétendants de séduire la foule électrique : en maillot de bain, en tenue de ville, puis en robe de soirée. Pour le maquillage, l’équipe Revlon est venue par ailleurs assister le comité afin de parfaire les mises en beauté des filles. À l'issue des prestations, le jury composé de personnalités issues des Raromatai a eu du mal à les départager.