Tahitian Village : le gouvernement en quête d'investisseurs

Il a été décidé de réaliser un village tahitien, à une échelle moindre que ce qui était prévu avec le Mahana beach et surtout à un coup bien moins important. "Il s'agit d'un projet touristique concerté", a affirmé le vice-président. Le Tahitian village devrait comprendre des hôtels en bord de mer où en tout 1300 chambres seront disponibles. Le site prévoit aussi d'accueillir des condominiums de luxe, une marina, un espace de conférence et de spectacle, une artère commerciale, un casino et un parc public. "Le village vise à faire en sorte que les touristes puissent y retrouver l'ambiance polynésienne. C'est un site chargé d'histoire et de culture. Il faut la faire connaître ainsi que la symbolique culturelle."



La comité de pilotage du projet a été créé la semaine dernière. Il est s'est réuni pour la première fois ce lundi à la présidence. Le Copil aura la tâche de définir le cahier des charges du projet et son calendrier.



Le cabinet de maîtrise d’œuvre mandaté pour réaliser le programme d’allotissement rendra compte de ses travaux le mois prochain et permettra au gouvernement de lancer les appels à projet avant la fin de l’année.



L'aménagement du parc Vairai (lire en page 6) permet aussi au Pays de montrer le potentiel du site. Pour le vice-président, cette réorganisation a pour objectif d'accueillir les potentiels des investisseurs du Tahitian Village dans de meilleures conditions.



Reste aussi au Pays de maîtriser tout le foncier, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle notamment entre la pointe Ta'ata et la marina Taina.