Tahiti et Moana, dans le top des prénoms en 2017 aux USA !

PAPEETE, le 3 février 2017. Selon le site américain de référence en matière de prénoms Nameberry.com, les prénoms Tahiti et Moana devraient être dans le top 5 des prénoms les plus données aux petites filles aux Etats-Unis. Une tendance probablement inspirée par le dernier Disney.



Le site américain de référence en matière de prénoms Nameberry.com a publié la liste des noms qui devraient être le plus donnés en 2017. Les experts du site ont observé les statistiques des pages de prénoms les plus vues en janvier 2017 et ils ont constaté une nette augmentation d'intérêt pour les prénoms "exotiques".



"Les résultats sont surprenants", affirme Pamela Redmond Satran, co-créatrice du site Nameberry avant d'ajouter que ces nouveaux prénoms signalent "un changement culturel majeur en 2017".



L'an dernier, à la même période, les prénoms traditionnels tels que Astrid ou James étaient mis à l'honneur, on constate à présent un gros revirement ou les prénoms "exotiques" sont mis en avant.



Le prénom féminin qui figure tout en haut de la liste est Tatyan, un prénom d'origine russe. Cela vient probablement de l'actrice Tatyana Maslany, qui a beaucoup de succès depuis la diffusion de la série télévisée Orphan Black sur Netflix.



Dans la liste des prénoms de fille, on trouve Tahiti à la troisième place et Moana à la quatrième place ! Moana est le nom de l'héroïne du dernier Disney aux Etats-Unis.



A noter que du côté des garçons, en quatrième position, il y a le prénom Koa, d'origine hawaiienne.



Voici les 50 prénoms qui vont faire parler d'eux en 2017 selon Nameberry :