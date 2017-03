Tahiti d’antan : Pirae entre ciel et mer

La route du Belvédère de Pirae est un agréable chemin de promenade très fréquenté par les promeneurs et les sportifs. Ce chemin est l’une des très rares promenades ombragées de Tahiti. Dans les années 60-70, l’accès était par contre bien plus délicat : « La route était à sens unique avec des horaires de montée et de descente : dans mes souvenirs, de H à H+20 : montée, puis 10 minutes d’attente, de H+30 à H + 50, descente puis de nouveau 10 minutes d’attente, cela étant signalé par de grands panneaux en bas et en haut de la route. Un après midi, ma femme et moi décidons d’aller prendre un pot au Belvédère et nous attendons sagement l’heure de la montée devant le panneau.



A l’heure dite, nous nous engageons sur la route et, au 2ème virage, une Ford Capri avec des marins que je connaissais de vue, déboule dans la descente ! Crash inévitable, et la Ford Capri de location des pauvres marins se retrouve explosée sur le bas côté, moteur sur la route et roues éclatées. Nous, nous n’avions pratiquement rien, car notre Audi 80 était un vrai tank! Heureusement pas de blessés mais l’explication des marins était savoureuse : « comme on a vu qu’on était en retard, on a foncé dans la descente! ». On les a ramené en ville ou on a bu un pot ensemble et notre escapade au Belvédère fut remise à un autre jour ! »