Tahiti accueille la première conférence internationale sur les îles flottantes

Le projet consisterait à construire des plates-formes flottantes dans un des lagons de Polynésie française. Le Seasteading Institute propose son concept d'île flottante comme "réponse aux défis liés à la montée des eaux". "Nous espérons pouvoir aider à placer la Polynésie au centre des efforts internationaux entrepris pour mitiger les effets du réchauffement climatique, notamment en développant les technologies nécessaires au maintien des populations menacées par la montée des eaux aux Tuamotu et ailleurs" précise-t-il. Ainsi, selon le Seasteading Institute, "ces plates-formes constitueraient aussi une base pour des habitations, des bureaux et des infrastructures diverses, afin d’encourager la formation de communautés dynamiques, et d’explorer de nouvelles manières de vivre ensemble. Parallèlement, nous souhaitons promouvoir l’innovation dans les technologies digitales et de la mer, en créant un pôle d’attractivité bénéficiant d’un cadre unique."



En soit, le but est de créer une Silicon Valley sur l'eau, des sortes de villes-États autonomes et autosuffisantes.