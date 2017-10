Tahiti Women's Forum : les femmes innovent !

PAPEETE, le 18 octobre 2017 - Une journée pour inspirer les femmes de Polynésie à devenir des innovatrices et des leaders… Voilà un beau projet, qui aura lieu le mardi 24 octobre prochain à l'Intercontinental. L'inscription est gratuite et ouverte à toutes… Et à tous !



Le premier Tahiti Women's Forum aura lieu le 24 octobre 2017 à l'hôtel Intercontinental de Faa'a. Il s'agit d'un événement sur une journée pour "mobiliser, inspirer, innover. Portée par les femmes, pour les femmes, ouverte à tous."



Il comprendra une conférence, des tables rondes et des ateliers qui réuniront 15 intervenantes polynésiennes auprès d'un large public. Ces intervenantes sont des entrepreneuses et des cadres dirigeantes, qui parleront du thème "l'innovation et le leadership, au féminin !"



Le but de l'événement est, selon son organisatrice Aline Bessière, "de valoriser tout ce que les femmes font sur les sujets de l'entreprenariat et de tous leurs engagements hors de la famille. Donc la création d'entreprise, la science, le bénévolat, le changement climatique… Tout ce qui relève du secteur privé, mais en dehors des sujets traditionnels comme les enfants, la famille, la violence, le droit des femmes… Qui sont importants, mais il ne faut nous réduire à ça. Là Je voulais aborder l'autre aspect, le métier, l'engagement sociétal. Cette année nous allons aborder l'innovation et l'entreprenariat, parce que ce sont des sujets dont on parle beaucoup, et on voit que des femmes sont primées pour leurs entreprises innovantes. Donc je voulais les mettre en valeur."



Pour Aline, "on n'a pas toujours donné à ces leader féminines des espaces d'échange, des chances de 'réseauter' et porter leurs solutions devant le public. Mais les femmes ont toujours innové et créé leurs entreprises en Polynésie ! Je voulais juste les mettre en avant, et faire émerger leurs voix, et faire émerger des recommandations qui seront données aux gouvernants. Et bien sûr donner de l'inspiration à tout le monde. Le but c'est de leur donner envie d'aller de l'avant !"



Le Forum 2017 est un événement grand public, ouvert à toutes et à tous, mais l'organisation recommande de s'inscrire au préalable (voir encadré).



43% DES NOUVELLES ENTREPRISES SONT CRÉÉES PAR DES FEMMES



Ce thème est parfaitement dans l'actualité, quelques jours après la 13ème Conférence régionale des femmes du Pacifique sur l'émancipation économique des Océaniennes. Dans ce domaine, la Polynésie a de l'avance puisque les femmes sont désormais à l'origine de 43% des créations d’entreprises et sont très présentes parmi les projets innovants récompensés par les divers prix institutionnels.



Il est intéressant de noter que l'organisation du Tahiti Women's Forum ne manque pas d'ambitions de son propre côté, puisqu'elle prévoit déjà l'édition 2018, qui durera deux jours et s'ouvrira aux vahine de tout le Pacifique. Elle prévoit même l'édition de 2019 où des prix et des financements seront – on l'espère pour elles – offerts aux meilleurs projets.