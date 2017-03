Tahiti Tourisme lance une nouvelle campagne de communication vidéo en ligne

PAPEETE, le 3 mars 2017. Tahiti Tourisme a mis en ligne les deux premières vidéos de sa nouvelle campagne de promotion digitale "Deux Histoires / Un Mana". L'opération met en scène des couples de voyageurs qui profitent, chacun de leur côté, de tous les atouts de la destination."Nous avons fait venir trois couples de l'étranger pour découvrir Tahiti et ses îles", indique Tahiti Tourisme dans la vidéo prologue. "Chacun d'entre a vécu une expérience très différente du mana."Découvrez ci-dessous les vidéos.Tahiti Tourisme recherche également de nouveaux couples pour ces prochaines vidéos. Les personnes intéressées peuvent postuler en créant une vidéo de 15 secondes en indiquant ce que Tahiti et ses îles leur inspirent et leur trois activités favorites à Tahiti. Pour postuler, les personnes doivent habiter hors Polynésie française.