Tahiti Pearl Regatta - 3e jour : une finale étincelante pour la Sparkling Edition

Une fois la 4ème manche terminée, le comité de course a rappelé l’ensemble de la flotte près de la pointe de Taomaro afin d’organiser un départ commun pour la dernière étape de TPR, un tour de Taha'a par le lagon. Cette envolée de bateaux sous spi, grandes voiles bombées et colorées, a fait le bonheur des journalistes internationaux de Voiles et Voiliers (France) et Amaury Sport Organisation (Monde), qui ont réalisé de magnifiques images aériennes de ce tableau avec Bora Bora en toile de fond.







Chez les Multicoques, Trésors de Tahiti Espoirs est arrivé largement avant le reste de la flotte sur la ligne d’arrivée dressée devant le motu Mahaea, mais a écopé d’une réclamation de la part de Nusa Dua pour Pearl Romance, qui proteste pour non respect du parcours. La réclamation a été jugée recevable et après délibération du Jury, Trésors de Tahiti a été disqualifié de l’étape et perd sa place de leader au classement général au profit de Nusa Dua pour Pearl Romance.







En Monocoques 1, c’est Team Lipton Ice Tea qui passe le premier la ligne d’arrivée. Cet équipage composé de chefs d’entreprise du fenua réalise une très belle performance sur l’ensemble la régate et se voit ainsi récompensé après trois années d’entraînement et de participation à la Tahiti Pearl Regatta. “Le but est plus qu’atteint, c’est fabuleux” a témoigné Didier Caulliez, skipper de la team. “C’est une aventure qui a débuté il y a trois ans sous l’impulsion de Lipton Ice Tea, notre sponsor fidèle, d’une bande de copains et puis de la rencontre avec Benoît Parnaudeau qui est arrivé à ce moment là en Polynésie. On cherchait un bateau pour faire la TPR sous le sponsoring Lipton Ice Tea et il a été extraordinaire, on était tous plus ou moins marins mais pas du tout très fins régatiers, avec des niveaux complètement différents et il a réussit par son coaching, sa bienveillance, son côté humain et sa connaissance de la voile à faire un team qui nous amène à la victoire et c’est très émouvant”.







En Monocoques 2, Allianz, skippé par Roland Marti, termine devant Buropac by Aruna Sailing, un équipage qui réunit plusieurs jeunes polynésiens menés par le skipper Benjamin Prioux.







Le Trophée Défi Pro, qui récompense le meilleur équipage parmi ceux engagés aux couleurs d’une entreprise,







Les régatiers étaient attendus dans la soirée au Motu Pearl Farm pour assister à la remise des prix et participer à la dernière soirée festive de la régate. Une soirée toute en strass et en paillettes, pour clôturer dignement cette "Sparkling Edition » en attendant la 15ème déjà programmé du 7 au 12 mai 2018.