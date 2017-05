Tahiti Pearl Regatta : 185 régatiers dans la course

En catégorie Monocoques 2, Quille 2 Joie s'impose en tête du classement en temps réel, après un très beau parcours à tirer des bords au plus près de la route. Le troisième équipage à passer la ligne d'arrivée est Lipton Ice Tea, qui avait opté pour une route au nord avant de rejoindre un itinéraire plus médian.Si de nombreux bateaux ont réussi à boucler le parcours derrière ces deux challengers, d'autres ont du renoncer à l'étape, faute d'assez vent sur le dernier tronçon pour terminer avant la fermeture de ligne d'arrivée à 17h30.

Les classements en temps compensés se révèlent différents des arrivées dans la passe de Fitii, une fois les handicaps calculés et les réclamations étudiées par le Jury de course. En Monocoques division 1, on retrouve sur le podium de cette première étape Raiatea Yacht, suivi d'Arearea Banque de Polynésie et Team Lipton Ice Tea. En Monocoques division 2, Quille 2 Joie confirme son classement en tête, suivi par Allianz et Poenui. En Multicoques, on retrouve Trésors de Tahiti en tête, suivi de Nusa Dua pour Pearl Romance et Sail Tahiti 1. En Cruising, c'est l'équipage du Yacht Club de Tahiti, Gavrinis, qui tient la corde, suivi par Alidade et Altaïr. Du côté des pirogues à voiles, Tohora Iti de Tamatoa Cowan arrive à se classer sur cette première étape.

Dans l'après-midi, les régatiers ont été accueillis sur la place du village de Fare pour des duels de sport traditionnel. Le soir venu, une soirée fleurie à l'ambiance locale attendait les participants, qui ont joué le jeu en défilant tout de fleurs vêtus. Une pause bienvenue pour les sportifs, qui reprendront la course ce vendredi matin, avec encore quatre étapes à avaler à Huahine et Taha'a.Tous les résultats sont consultables sur le nouveau site internet de la Tahiti Pearl Regatta : www.tahitipearlregatta.com