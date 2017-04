Tahiti Pacifique: enquête sur le trafic d'ice en Polynésie

PAPEETE, le 20 avril 2017 - L’enchainement des affaires relatives au trafic et à la consommation d’ice en Polynésie française ayant pris un grand coup d’accélérateur ces derniers mois, Tahiti Pacifique a tenu à mener son enquête sur les raisons d’un tel trafic. Si en terme de consommation, le pakalolo reste la première drogue consommée sur le territoire, l’ice, drogue de synthèse, prend doucement mais sûrement sa place sur le territoire, en raison notamment des profits qu’elle génère. Cependant et contrairement aux idées reçues, elle est loin de s’adresser uniquement aux couches aisées de la population, ce qui la rend encore plus dangereuse et lourde de conséquences sur la délinquance au fenua.



Second dossier: Depuis l’année dernière, le projet du Seasteading Institute de créer des villes flottantes dans nos lagons n’a cessé de faire le buzz localement mais aussi internationalement dans la communauté scientifique. À ce jour on ne sait pas encore si le projet est faisable, rentable ou souhaitable même si le gouvernement local a signé un mémo en janvier dernier qui n’engage cependant aucune des deux parties.



Brèves : Se basant sur un rapport provisoire d’audit interne réalisé en 2015, le CHPF souhaite la création de 100 postes. L’arrêté du Conseil des ministres du 7 avril dernier a renvoyé en seconde lecture les délibérations du CHPF qui ne manquent pas d’interpeller…



Culture : À la rencontre du CMAPF. Sis à Mama'o, le Centre des métiers d'art forme depuis 1980 les porteurs de la culture et du patrimoine polynésiens de demain. Alors que de nouvelles formations diplômantes, susceptibles d'être reconnues par l'État, seront ouvertes en septembre prochain, nous avons rencontré le directeur de l'établissement.

Le point avec Viri Taimana, qui considère que le développement de la culture au fenua est incohérent.



