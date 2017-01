Tahiti Magic Show : close-up et grande illusion

PAPEETE, le 3 janvier 2017. Zarkane, Hippo et Tataye relancent le Tahiti Magic Show. Cette troupe composée aujourd'hui d'un magicien et de deux clowns existait déjà il y a 15 ans. Elle a été mise en veille. Le trio propose désormais des spectacles mêlant clownerie et magie, des shows de close-up. Il travaille sur des numéros de grande illusion et espère ouvrir une école de magie d'ici six mois à un an.



L'histoire de la lune, l'histoire du premier magicien, Fantasta, le trou de pistolet… Tels sont les noms des numéros du tout nouveau spectacle du Tahiti Magic Show. "Un spectacle 100 % comique qui allie histoires merveilleuses, magie et clownerie", précise Tataye, l'un des membres. Elle est agent et peut, en cas de besoin, monter sur scène pour faire le clown. Le spectacle dure entre 45 minutes et une heure et s'adapte au public présent. "On ne propose pas tout à fait la même chose à des petits de 5 ans qu'à des ados ou des adultes."



La Tahiti Magic Show est une troupe née il y a une quinzaine d'années. À l'époque elle était composée de magiciens, clowns et clowns musiciens qui pouvaient être jusqu'à sept ou huit sur scène. La troupe tenait aussi une école de magie à Mahina, un espace au décor soigné. En entrant dans cette école, animateurs et élèves se trouvaient aussitôt plongés dans l'univers mystérieux de la magie et de la prestidigitation.



Une histoire de famille



"Notre père est un magicien" , indiquent Zarkane et Tataye. " C'est lui qui a fondé le Tahiti Magic Show". Ce sont Zarkane et Tataye qui l'ont relancé. Ils écrivent les numéros, fabriquent les décors, s'équipent en matériels professionnels auprès de distributeurs spécialisés. Ils s'entraînent aussi. Zarkane notamment passent des heures à répéter ses tours, à faire tourner ses cartes, à déplacer ses boîtes. "E n moyenne, je travaille quatre ou cinq heures par jour ", précise-t-il. " J'ajoute trois heures de répétition par semaine pour les spectacles avec Tataye et Hippo."



Mais "ça reste une passion", affirme-t-il, alors le temps passé en coulisse ne compte pas. Pour évoluer, il observe les plus grands. " Quand on voit des numéros, on apprend des nouveaux trucs, on essaie de savoir ce qui se cache derrière, cela apporte beaucoup." Zarkane suit aussi des formations à distance, et notamment celles de Bernard Bilis, dit l'encyclopédie. Prestidigitateur français spécialisé dans la magie des cartes et le close-up, il transmet son savoir via internet et son école de magie interactive. En tant que professionnel et après avoir fait ses preuves, Zarkane a enfin accès à certains cours. "On a des dizaines de DVD à la maison."



Micromagie…



Ces heures de répétitions sont nécessaires car, en plus du spectacle de scène avec le ou les clowns, Zarkane assure des numéros de close-up. Il œuvre alors en solo, cintré dans un costume ajusté. Le close-up c'est de la micromagie autrement dit de la magie rapprochée. En anglais, close-up signifie gros plan, c'est une spécialité de la prestidigitation qui consiste à se produire au plus près des spectateurs, au cours de dîners spectacles par exemple ou à l'occasion de salons et autres événements. Le magicien de close-up se déplace au sein de la foule, s'arrêtant sous les yeux des curieux.



Zarkane a fait sa première apparition sur scène à l'âge de 3 ans. Tataye a 5 ou 6 ans. Ils sont dans l'univers du show et de la magie depuis toujours. Ensemble, ils ont grandi en Polynésie puis sur l'île de la Réunion. Tataye a fait des études de management, spécialisée dans le tourisme. Elle a une licence et a travaillé deux ans comme manager au musée James Norman Hall. Zarkane a préféré se lancer dans la négociation et la relation clients. Il vient de rentrer de l'île intense. "La Polynésie me manquait trop."



… et illusions



Alors que les spectacles et numéros de close-up tournent sur le territoire. Le Tahiti Magic Show prépare des tours de grandes illusions avec de grosses apparitions et disparitions, des femmes coupées, de la lévitation… Elle forme aussi de nouveaux clowns pour grandir. La troupe annonce par ailleurs l'ouverture d'une école de magie. "D'ici six mois ou un an", espère-t-elle.