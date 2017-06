Tahiti Fashion Week : la mode et la création célébrées durant trois jours dès mercredi

PAPEETE, le 12 juin 2017 - La quatrième édition de la Tahiti Fashion Week se déroulera les 14, 15 et 16 juin, dans les jardins de l'assemblée de la Polynésie française. Cet événement dédié à la mode et à la création mettra en avant la culture locale et le talent des artistes pendant trois jours, avec un concours de mannequins au programme.





La mode et les créateurs seront de nouveau à l'honneur du 14 au 16 juin prochains lors de la Tahiti Fashion Week. Ce rendez-vous devenu incontournable permet de mettre en lumière nos richesses culturelles, le savoir-faire de nos artisans et de nos artistes locaux, mais aussi de créer des rencontres uniques entre les professionnels du monde de la beauté. "Un événement unique qui a pour vocation de fédérer et de promouvoir la culture polynésienne", explique le comité organisateur. Le grand public pourra ainsi assister, dans les jardins de l'assemblée de la Polynésie française, à des prestations aux couleurs de la mode polynésienne qui surfe entre origines, culture mā'ohi et ressources naturelles : perles de Tahiti, nacres, monoï, tissus paréo, tapa, tressages…



Agnès Genefort, responsable des créateurs, confie : "Ouvertes à tous, ces journées contribuent à révéler des inconnus en leur donnant de la visibilité lors des défilés et une légitimité. Souvent, ce sont ceux qui ont le plus de choses à exprimer, car ils ont soif de reconnaissance. Beaucoup de Polynésiens ont de l'or dans les mains, mais il faut parfois qu'ils parviennent à dépasser les barrières et qu'ils aient davantage confiance en eux. Les professionnels sont aussi là pour les aider et les conseiller." Les talents d'ici et d'ailleurs ont en outre la chance de s'exprimer librement et de produire des pièces qui ne sont pas forcément réalisées dans un but commercial.



Les journées "Moana" auront lieu les 14 et 15 juin et mettront en avant les créateurs, puis la soirée "Poerava" se tiendra le 16 juin et sera marquée par le concours de mannequins, organisé en partenariat avec l'agence Brave Model Management. Douze mannequins ont été sélectionnées par Alberto V, le directeur artistique. À l'instar de la gagnante 2016, Heitiarii Wan, qui fait ses premiers pas dans le métier depuis plusieurs mois déjà, l'une de ces jeunes femmes sera choisie par Bruno Pauletta, le directeur de l'agence italienne, et s'envolera pour Milan pour des essais photos. Avec, peut-être, un contrat à la clé. "Grâce au soutien du gouvernement et de nos partenaires privés, nous offrons intégralement les shows au public. Notre objectif est de rendre la mode visible au plus grand nombre", précise encore Alberto.