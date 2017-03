"Tahiti Comedy Show" : les finalistes face à leur public vendredi prochain

Le jury



. Tiare Nui Pahuiri, présidente du jury. Avec plus de 16 ans de carrière à TNTV, elle a toujours soutenu au travers de ses différentes fonctions les programmes valorisant les jeunes talents polynésiens.



. Roannah Piivai, animatrice radio depuis plus de 16 ans sur Te Reo o Tefana. Elle connaît l’humour polynésien et toutes les tournures de la langue polynésienne sur lesquelles ont joué nos humoristes historiques tels que Maco Tevane, Matez et bien d’autres.



. Teiva Manoi dit Minos, a remporté plusieurs fois le prix du meilleur 'orero et meilleur ra’atira’a au Heiva i Tahiti. Maîtrisant parfaitement le reo tahiti, il participe également au spectacle "Pina’ina’i" en tant qu’orateur. À ses temps perdus, il est animateur et formateur dans des centres de vacances.



. Édouard Malakai, animateur de soirées et acteur de séries télé, il est bien connu de la scène locale. Il a tourné dans les fictions telles que "Rai & Mana", "Rai & Nono", "Tupapa’u" et dernièrement "Maui et Coco".



. Yann Perez, animateur et producteur radio depuis plus de 15 ans en Polynésie. Amateur d'humour sous toutes ses formes, il est maintenant à la tête de Rire & Chansons et de NRJ Tahiti.