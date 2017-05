"Tahiti Comedy Show" : après sa victoire, Teiki poursuit l'aventure à Paris

PAPEETE, le 30 mai 2017 - Te Fare Tauhiti Nui - La Maison de la culture, en co-organisation avec l’Union polynésienne pour la jeunesse (UPJ), a le plaisir d'annoncer que le gagnant du "Tahiti Comedy Show - Pūte ‘Ata 3" a pris l’avion vendredi dernier afin de commencer son aventure parisienne. Le jeune homme de 20 ans aura le privilège de se produire sur de grandes scènes devant le public hexagonal pendant deux semaines.





Le 31 mars dernier, Teikikaveuu Timau, alias Teiki, a conquis les membres du jury présidés par Tiare Nui Pahuiri et surtout le public, réunis au Grand théâtre dans une ambiance conviviale. Pour l'anecdote, ce jeune homme de 20 ans originaire de Papeete s’est présenté presque par hasard, poussé par un ami. Son aisance sur scène et ses sketchs originaux ont fait de lui le grand gagnant de cette troisième édition du "Tahiti Comedy Show - Pūte ‘Ata".



Sélectionné lors d'un casting qui a rassemblé une vingtaine de candidatures et heureux gagnant parmi les neuf finalistes, Teiki a remporté le 1er prix stand-up d’un montant de 120 000 Fcfp, ainsi qu’un billet aller-retour Papeete/Paris/Papeete offert par Air Tahiti Nui, sans oublier un coaching avec Léonore Canéri pris en charge par l’Union polynésienne pour la jeunesse (UPJ). Ce voyage a pu être mis en œuvre grâce au précieux soutien de ces partenaires et notamment ATN pour le voyage, Oasis pour la prise en charge du séjour en métropole et l’UPJ pour le coaching et l’hébergement.